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ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ В БЕЛАРУСИ В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛА 4 ДНЯ
09:45 03.03.2020

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси в 2019 году составила 4 дня.

Как сообщает Национальный статкомитет, численность организованных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь в 2019 году, составила 405,5 тыс. человек. Наибольшее число прибывших организованных туристов и экскурсантов приходилось на российских граждан (53,7%).

Среди других стран мира лидерами по числу посещений Беларуси являлись Литва, Польша, Латвия, Китай, Германия, Украина, Эстония, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Швейцария, Объединенные Арабские Эмираты.

В 2019 году численность организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж, составила 982,9 тыс. человек. В страны СНГ организованно выехало 21,3%, в страны ЕС – 25,5%, другие страны мира – 53,2%.

В прошедшем году наиболее посещаемыми зарубежными странами были Египет, Турция, Украина, Российская Федерация, Болгария, Испания, Греция, Польша, Тунис, Литва, Черногория и Грузия. На долю этих стран приходилось 85,5% от общего числа организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж.

На конец 2019 года в Беларуси осуществляли туристическую деятельность 1544 организации, услугами которых воспользовалось 2495,3 тыс. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 1213,5 тыс. туристов и 1281,8 тыс. экскурсантов.
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