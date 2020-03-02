ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.03.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ФОРУМ «УМНЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА: ОТ КОНЦЕПЦИИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ» 3 МАРТА НАЧНЕТ СВОЮ РАБОТУ В МИНСКЕ
09:33 03.03.2020

3-5 марта 2020 г. в Минске пройдет форум Международного союза электросвязи (МСЭ) «Умные устойчивые города: от концепции до реализации».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, на форуме будут рассматриваться перспективы и тренды развития умных устойчивых городов; подходы к разработке концепций и дорожных карт умных устойчивых городов; стандартизация требований к городским сервисам; умные городские технологии и инновации в управлении городом; подходы к разработке показателей эффективности развития умных устойчивых городов.

В рамках форума 4-5 марта состоятся собрания Региональных групп 3-й и 20-й Исследовательских комиссий МСЭ-Т для Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья (РегГр-ВЕЦАЗ ИК3 и РегГр-ВЕЦАЗ ИК20).

Центральной темой масштабного мероприятия МСЭ станут проблемы урбанизации, которые наиболее остро проявляются в процессе создания благоприятных условий для жизни людей и ведения бизнеса в формате современного города. Умный устойчивый город – это инновационный полис, использующий информационно-коммуникационные технологии для улучшения условий жизни населения и эффективности его деятельности. Основным вектором умного устойчивого города служат доступность оказания услуг, рост конкурентоспособности бизнеса, удовлетворение потребностей настоящего и будущего поколений в отношении экономических, социальных, экологических и культурных аспектов. Важное место в программе форума будет уделено инновационным решениям в области управления городом и уже реализованным кейсам умных городских решений.

В мероприятии примут участие: министр связи и информатизации Константин Шульган, представители пяти государств, МСЭ, органов государственного управления, районных исполнительных комитетов, а также ведущих организаций науки и образования. Практический опыт и пути построения умного города на форуме представят спикеры из России, Украины и Азербайджана, эксперты проектов Green Cities ProjecЮ, ПРООН (Беларусь), специалисты ведущих отечественных компаний.

Форум организован МСЭ совместно с ОАО «Гипросвязь» при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2020
валюта курс
EUR 2.4703
USD 2.2342
RUB 3.3663
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4703 +0.0028
USD 2.2342 -0.0049
RUB 3.3663 +0.0257
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4860 2.4950
USD 2.2320 2.2390
RUB 3.3550 3.3700
подробнее

Конвертация в банках
на 03.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1110 1.1170
EUR/RUB 73.7600 74.2000
USD/RUB 66.2000 66.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте