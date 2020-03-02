3-5 марта 2020 г. в Минске пройдет форум Международного союза электросвязи (МСЭ) «Умные устойчивые города: от концепции до реализации».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, на форуме будут рассматриваться перспективы и тренды развития умных устойчивых городов; подходы к разработке концепций и дорожных карт умных устойчивых городов; стандартизация требований к городским сервисам; умные городские технологии и инновации в управлении городом; подходы к разработке показателей эффективности развития умных устойчивых городов.

В рамках форума 4-5 марта состоятся собрания Региональных групп 3-й и 20-й Исследовательских комиссий МСЭ-Т для Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья (РегГр-ВЕЦАЗ ИК3 и РегГр-ВЕЦАЗ ИК20).

Центральной темой масштабного мероприятия МСЭ станут проблемы урбанизации, которые наиболее остро проявляются в процессе создания благоприятных условий для жизни людей и ведения бизнеса в формате современного города. Умный устойчивый город – это инновационный полис, использующий информационно-коммуникационные технологии для улучшения условий жизни населения и эффективности его деятельности. Основным вектором умного устойчивого города служат доступность оказания услуг, рост конкурентоспособности бизнеса, удовлетворение потребностей настоящего и будущего поколений в отношении экономических, социальных, экологических и культурных аспектов. Важное место в программе форума будет уделено инновационным решениям в области управления городом и уже реализованным кейсам умных городских решений.

В мероприятии примут участие: министр связи и информатизации Константин Шульган, представители пяти государств, МСЭ, органов государственного управления, районных исполнительных комитетов, а также ведущих организаций науки и образования. Практический опыт и пути построения умного города на форуме представят спикеры из России, Украины и Азербайджана, эксперты проектов Green Cities ProjecЮ, ПРООН (Беларусь), специалисты ведущих отечественных компаний.

Форум организован МСЭ совместно с ОАО «Гипросвязь» при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси.