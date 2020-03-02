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ЭКОНОМИКА РБ


ГЕНДИРЕКТОРОМ ХОЛДИНГА «АМКОДОР» НАЗНАЧЕН АЛЕКСАНДР ЕФИМОВ
09:20 03.03.2020

На должность генерального директора ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» с 2 марта 2020 года назначен Александр Ефимов.

Как сообщает пресс-служба ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», в 2009 году Александр Ефимов закончил Белорусский национальный технический университет – специальность «Технология машиностроения», в 2013 году прошел обучение в Академии управления при президенте.

В начале трудовой биографии работал оператором станков с программным управлением, наладчиком токарных автоматов и полуавтоматов. В ОАО «АМКОДОР» пришел в 2007 году на рабочую должность. В 2011 году стал начальником механосборочного производства, а в 2016 году занял пост директора завода «Ударник», входящего в состав ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга». Спустя год назначен на должность заместителя генерального директора по производству и качеству управляющей компании. Последние два года А. В. Ефимов возглавлял ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания холдинга».

Также 2 марта 2020 года в холдинге «АМКОДОР» произошли следующие кадровые назначения:

генеральным директором ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания холдинга» стал Александр Малиновский. Ранее он работал в управлении генерального конструктора холдинга «АМКОДОР», где возглавлял конструкторский отдел тракторов;

директором ООО «АМКОДОР-Маш» назначен В. Основский, ранее возглавлявший ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга».
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