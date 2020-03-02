Рост цен на вторичном рынке жилья немного сбавил темп. За минувшую неделю, c 24 февраля по 2 марта 2020 года, индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1464 $/м2, сообщает информационно-аналитический центр Realt.by.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1334 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен на первичном и вторичном рынках достиг 130 $/м2, что является максимумом за 5 лет.

Предложение квартир частично восстановилось после ощутимой просадки неделей ранее. Общее количество выставленных на продажу квартир выросло на 2,7%, а наиболее популярных у покупателей «однушек» — на 3,5%.

Рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 3-комнатные квартиры (+0,6%), остальные приросли в цене на 0,2−0,5%.

В большинстве столичных районов продолжает преобладать рост цен на квартиры, но стоит отметить, что ни одном из них темпы роста не превысили 1%, хотя в прошлые недели такие случаи были всегда. Единственным районом с негативной ценовой динамикой оказался Советский (-0,3%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 834 $/м2 (без изменений), Витебск — 640 $/м2 (-0,4%), Гомель — 634 $/м2 (-0,5%), Гродно — 763 $/м2 (+0,1%), Могилев — 652 $/м2 (-0,7%).