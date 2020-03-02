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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКГОРИМУЩЕСТВО В 2019 ГОДУ ПРОДАЛО ПЯТЬ ИЗ ШЕСТИ ВЫСТАВЛЕННЫХ НА АУКЦИОН ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ
18:50 02.03.2020

Комитет «Минскгоримущество» в 2019 году провел 17 аукционов по продаже шести объектов республиканской собственности, пять из которых было продано.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, общая сумма продажи составила 1 млн 733 тыс. 124,4 рубля.

Кроме того, в течение прошлого года комитет провел 35 аукционов по продаже 17 объектов, находящихся в собственности Минска, на которых было продано 13 объектов. Общая сумма продажи предметов этих аукционов составила 2 млн 263 тыс. 994,39 рубля.

Что касается объектов республиканской собственности, то без понижения начальной цены продажи на аукционах «Минскгоримуществом» был реализован один объект (капитальное строение по ул. Геологической, 87Б); с понижением на 20% – 1 объект (капитальное строение по ул. Маяковского, 101Г); с понижением на 80% – 2 объекта (капитальные строения по ул. Автомобилистов, 4 и ул. Омельянюка, 3); за одну базовую величину – 1 объект (незавершенные незаконсервированные капитальные строения по ул. Корженевского, 18Б, 18Б/1, 18Б/2, 18Б/3, 18Б/4, 18Б/5).

Наиболее востребованными на аукционах по продаже объектов коммунальной собственности оказались изолированные помещения, что обусловлено начальной ценой их продажи. Цена продажи 1 кв. м составила от 198 руб. до 2193 руб.

В целях повышения спроса на отчуждаемые коммунальные капитальные строения при проведении аукционов в ушедшем году также применялся механизм понижения начальной цены: 7 семь аукционов состоялось по продаже 5 объектов с понижением начальной цены продажи имущества на 20%; 2 аукциона по продаже 2 объектов с понижением начальной цены продажи имущества на 50% и 1 аукцион по продаже 1 объекта с понижением начальной цены продажи имущества на 80%. Единственному участнику аукциона продано 6 объектов (46%).
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