Три мини-ярмарки вакансий пройдут в столице на этой неделе, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, первая состоится 3 марта в отделе обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14). В мероприятии примут участие представители филиала «Троллейбусный парк № 3» ГП «Минсктранс», государственного предприятия «ЖЭУ № 4 Московского района Минска», хлебозавода «Автомат» КУП «Минскхлебпром».

4 марта на мини-ярмарке в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Коласа, 69) о своих вакансиях расскажут сотрудники государственных предприятий «ЖЭУ № 2 Советского района Минска» и «ЖЭУ № 3 Первомайского района Минска», филиала «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс», государственного предприятия «КШП Минска» (Советского и Центрального районов), хлебозавода «Автомат» и хлебозавода № 5 КУП «Минскхлебпром».

5 марта в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) состоится мини-ярмарка вакансий с участием представителей филиала «Агентство Минсктранс» ГП «Минсктранс», УП «Ремавтодор Партизанского района Минска», ОАО «МПЗ», ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

Время проведения всех мероприятий — с 10:00 до 12:00.