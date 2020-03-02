По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в городе Минске в IV квартале 2019 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1840,5 рубля в месяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1797,2 рубля в месяц, из которых 1309,4 рубля (72,9%) приходится на потребительские расходы).

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,1%, на покупку непродовольственных товаров – 30,8%, на оплату услуг – 27,4%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).