Потенциал РУП «Белтелеком» в 2019 году был направлен на развитие современной телекоммуникационной инфраструктуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, продолжалось строительство волоконно-оптических сетей на базе технологии GPON, расширение мультисервисной сети, сетей широкополосного доступа в Интернет и платного телевидения. За прошедший год прирост абонентов сети GPON составил 386,7 тыс., а общее количество абонентов, подключенных к сети GPON, достигло 2,58 миллиона.

В 2019 году построены и введены в эксплуатацию 5465,2 км волоконно-оптических линий связи. Количество абонентов платформы IMS составило 3,37 миллиона, абонентов широкополосного доступа – 2,653 миллиона, абонентов телевидения ZALA – 2,26 миллиона.

На основе сети GPON пользователям оказываются услуги качественно нового уровня. Наряду с привычным набором – интернет, телевидение, телефония – современная сеть позволяет получить целый ряд высокотехнологичных решений. Всего в портфеле компании сегодня представлены более 70 современных телекоммуникационных услуг.

В 2019 году Белтелеком подключил миллионного абонента пакетов услуг «ЯСНА». Бренд «ЯСНА» быстро завоевал признание белорусских потребителей и стал одним из самых успешных проектов компании. Сегодня в линейке «ЯСНА» представлены высокоскоростные пакеты «ЯСНА 100», «ЯСНА 100 SMART» и «ЯСНА 200», большой популярностью пользуются «ЯСНА Игровой» и «ЯСНА Игровой SMART» с бонусами игры World of Tanks. Все пакеты включают услуги доступа в интернет, безлимитную телефонию в сети Белтелекома с услугой определителя номера CLIP, а также телевидение ZALA по технологиям IPTV или SMART, некоторые предложения дополнены доступом к общественным точкам Wi-Fi РУП «Белтелеком», эфирным телевидением или услугой «Умный дом».

В сентябре 2019 года впервые вышел в эфир телеканал «ЯСНАе ТV». В круг интересов телеканала входит знакомство аудитории с миром инноваций и современных технологий. Творческая команда «ЯСНАе TV» работает над развитием этого направления.

Особое внимание в 2019 году компания уделяла решениям для развития бизнеса. Корпоративным клиентам Белтелеком предлагает широкий перечень современных телекоммуникационных услуг «под ключ». Повысить эффективность деятельности в любой сфере помогут услуги «Видеоконтроль», «Умный дом», «Доступ в сеть Интернет», «Предоставление в пользование сети Wi-Fi», «SMS-рассылка», пакетные предложения для юридических лиц линейки «Бизнес-кейс» и др.

Компания успешно завершила 2019 год. Свою дальнейшую задачу предприятие видит не только в укреплении своих позиций на внутреннем и внешнем рынках, но и в ускоренном развитии перспективных направлений ИКТ-сферы. Внимание РУП «Белтелеком» сфокусировано на проектах, которые в ближайшее время будут востребованы цифровой экономикой, внедрении решений на основе передовых технологий (сети связи пятого поколения 5G, интернет вещей, облачные вычисления, искусственный интеллект, большие данные и др.). Совместно с партнерами продолжится работа над масштабными государственными проектами: электронное образование, телемедицина, смарт-транспорт, умный город и многими другими.