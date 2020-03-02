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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПВТ В ГЛУБОКСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИСЬ ЦЕНТРЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
18:34 02.03.2020

Три современных центра инженерно-технического образования, оборудованных компаниями-резидентами Парка высоких технологий, открылись 28 февраля в деревне Озерцы, агрогородках Ломаши и Коробы-2 Глубокского района Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, на базе этих центров школьники со 2-го класса будут учиться программированию, постигать азы робототехники и конструирования цифровых устройств на основе микроконтроллеров.

Проекты реализованы благодаря поддержке компаний-резидентов ПВТ «Изибрэйн», «Тодес», «Виппи», «БИТНЭТ ГРУПП», «Телесфор Софтваре», «Интетикс-Бел», «АрасКорп».

«Открытие компьютерных классов в регионах Беларуси при поддержке ПВТ, важный этап в развитии не только образования, но и экономики будущего в целом. Пусть центры инженерно-технического образования положат начало для успешных проектов будущих профессионалов», - сказал директор компании «Интетикс-Бел» Валентин Концевой.

Новые центры помогут развивать у школьников навыки практического решения актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой, популяризировать научно-техническое творчество и повысить престиж инженерных профессий среди молодежи.

На протяжении последних лет Глубокский район активно сотрудничает с Парком высоких технологий и является одной из основных площадок для реализации пилотных образовательных проектов ПВТ. Регион богат учителями-новаторами, готовыми применять свежие идеи в учебном процессе и достигать при этом качественных результатов.
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