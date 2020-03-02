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ЭКОНОМИКА РБ


В БЮДЖЕТ БОБРУЙСКА ЗА ЯНВАРЬ ПОСТУПИЛО 23,5 МЛН РУБЛЕЙ
18:30 02.03.2020

За январь 2020 г. в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 23,5 млн. рублей, что на 1,7 млн. рублей больше, чем за первый месяц 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в общей сумме поступлений удельный вес платежей организаций составил 87,9%, или 20,7 млн. рублей, индивидуальных предпринимателей – 8,9%, или 2,1 млн. рублей, физических лиц – 3,2%, или 0,8 млн. рублей.

Основными бюджетообразующими источниками являлись: подоходный налог с физических лиц – 33,5%, НДС – 32,9%, налог при упрощенной системе налогообложения – 10,4%, акцизы – 7,8%.

В разрезе плательщиков наибольшие суммы поступили в бюджет от ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», филиала «Бобруйский торговый центр «Корона», филиала ООО «Евроторг» в городе Бобруйске, ОАО «Красный пищевик». Удельный вес их платежей составил 30,7% в общих поступлениях в бюджет.

Всего по состоянию на 1 февраля 2020 г. на учете в инспекции МНС по Бобруйску состоит 55 369 плательщиков: 2493 организации, 5358 индивидуальных предпринимателей и 47 518 физических лиц.
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