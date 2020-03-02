3 марта заместитель генерального директора ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Юрий Смородский проведет прямую линию с гражданами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, позвонить на прямую линию можно будет с 14.00 до 20.00 часов по телефону в Минске (+375-17) 398-60-81.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на "прямую телефонную линию" необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).