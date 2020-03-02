ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ФОРУМА HI-TECH NATION

18:12 02.03.2020 Распоряжением премьер-министра № 80р от 29 февраля 2020 г. создана рабочая группа по подготовке и проведению Международного форума Hi-Tech Nation. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, рабочая группа создана «в целях реализации инициативы по развитию потенциала и популяризации достижений Беларуси в сфере информационных технологий». Рабочей группе под руководством первого заместителя премьер-министра Дмитрия Крутого необходимо до 1 июня 2020 г. подготовить и внести на рассмотрение премьер-министра проект концепции проведения форума, а также принять иные меры по обеспечению подготовки и проведения мероприятия.