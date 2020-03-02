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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ФОРУМА HI-TECH NATION
18:12 02.03.2020
Распоряжением премьер-министра № 80р от 29 февраля 2020 г. создана рабочая группа по подготовке и проведению Международного форума Hi-Tech Nation.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, рабочая группа создана «в целях реализации инициативы по развитию потенциала и популяризации достижений Беларуси в сфере информационных технологий».
Рабочей группе под руководством первого заместителя премьер-министра Дмитрия Крутого необходимо до 1 июня 2020 г. подготовить и внести на рассмотрение премьер-министра проект концепции проведения форума, а также принять иные меры по обеспечению подготовки и проведения мероприятия.
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