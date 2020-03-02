РУП «Минскэнерго» проводит комплекс мер по подготовке энергообъектов предприятия к эксплуатации в период весеннего половодья в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в филиалах организации изданы приказы и утверждены соответствующие планы по подготовке энергообъектов к эксплуатации в период половодья, проведены заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям филиалов.

Проведены инструктажи и противоаварийные тренировки по безопасным методам работы при ликвидации последствий весеннего половодья (доставка персонала к зонам затопления, эвакуация персонала из зон затопления, развертывание плавательных средств, средств спасения на воде, работа с водооткачивающей техникой).

Исходя из опыта по подготовке и пропуску весеннего паводка прошлых лет, организован сбор прогнозных показателей по параметрам весеннего половодья (в том числе: ожидаемого количества осадков, периоды резкого потепления и т.д.), анализ возможной обстановки на территориях энергообъектов, защите подстанций, трансформаторных подстанций, комплектных трансформаторных подстанций, опор линий электропередачи, расположенных в прогнозируемых к подтоплению местах или участках местности, расположенных в пойменных, заболоченных местах и на переходах.

Планами также предусмотрены мероприятия по эвакуации персонала и оказанию помощи местным исполнительным и распорядительным органам при эвакуации населения или угрозе затопления населенных пунктов.

Проведены комиссионные проверки готовности гидротехнических сооружений (береговые насосные станции и другие объекты) к работе в условиях паводка, исправности механического оборудования, затворов, сороудерживающих решеток, подъемных и очистных механизмов, водооткачивающих средств.

Кроме того, проверено наличие и объемы производственных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, наличие аварийных запасов строительных материалов, бензина, дизельного топлива.

Организован контроль за состоянием железобетонных опор, установленных зимой 2019-2020 гг., а также территорий маслохозяйств, маслоприемников силовых трансформаторов с целью отвода ливневых и талых вод в очистные сооружения.

Проведена проверка готовности специальной техники и оборудования, привлекаемых для ликвидации, минимизации последствий половодья (бульдозеров, экскаваторов, скреперов, подъемных кранов, самосвалов, погрузчиков, автовышек, бурильно-крановых машин и т.п.).

Помимо этого, проверены схемы электроснабжения ответственных потребителей Минска и Минской области.

В электросетевых филиалах предприятия подготовлено 249 ремонтных бригад для проведения аварийно-восстановительных работ, оснащенных необходимым комплектом оборудования и снаряжения, в наличие имеется 146 единиц передвижной и стационарной водооткачивающей техники, 30 единиц передвижных дизельных электростанций (по электросетевым филиалам), 5 единиц техники высокой проходимости, 5 лодок и 1 катер.