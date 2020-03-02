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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ АНКЕТ КАНДИДАТОВ В НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗОБЩЕСТВ
18:01 02.03.2020

В Минской области продолжается прием анкет кандидатов в независимые директора органов управления хозобществ.

«Комитет государственного имущества Минского облисполкома приглашает квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы на руководящих должностях, в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета), а также компетентных в сферах стратегического планирования, аудита, кадров и вознаграждения, корпоративного управления, модернизации производства и инноваций, финансов и инвестиций принять участие в формировании реестра кандидатов для избрания в качестве независимых директоров в наблюдательные советы хозяйственных обществ с долей Минской области и ее административно-территориальных единиц в уставных фондах», - говорится в сообщении Комитета государственного имущества Минского облисполкома.

Анкеты кандидатов для включения в указанный реестр принимаются к рассмотрению до 27 марта 2020 г. по установленной форме в письменном виде по адресу: 220039, Минск, ул. Чкалова, 5, комитет «Минскоблимущество», и в электронном виде на адрес: с пометкой «Анкета кандидата в независимые директора».
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