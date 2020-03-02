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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ МТС РАСШИРИЛА ГРАНИЦЫ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА ДЛЯ АБОНЕНТОВ УСЛУГИ «1 ГБ ЗА ГРАНИЦЕЙ»
17:12 02.03.2020
Компания МТС продолжает расширять территорию мобильного интернета для абонентов услуги «1 ГБ за границей».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь воспользоваться предложением можно еще в 23 популярных направлениях.
Услуга «1 ГБ за границей» теперь работает Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Испании, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции, Монако, Хорватии, Черногории, Чехии, Швеции и Эстонии.
Кроме того, появилось 6 новых операторов-партнеров в странах, где услуга «1 ГБ за границей» уже действует: Израиль, Латвия, Литва и Польша.
В рамках услуги абонентам доступен 1 ГБ интернет-трафика в течение 7 дней. Потом она автоматически удаляется с абонентского номера. Подробнее об услуге смотрите здесь.
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