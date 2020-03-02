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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛИ ЗА ДВА МЕСЯЦА БОЛЕЕ 50 НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ТАКСИ
17:08 02.03.2020
В январе-феврале 2020 года налоговыми инспекциями Брестской области, в том числе во взаимодействии с Транспортной инспекцией по Брестской области, в ходе контрольных мероприятий в сфере перевозок пассажиров такси установлено 14 фактов незарегистрированной предпринимательской деятельности и 40 фактов нарушений, допущенных субъектами хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по региону, 36 субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 13,3 тыс. рублей, физические лица по решениям судов в виде штрафов на общую сумму 1,7 тыс. рублей, а также доначислен единый налог в сумме 1,6 тыс. рублей.
При этом арестовано 8 автотранспортных средств на сумму 46,9 тыс. рублей.
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