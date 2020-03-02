В январе-феврале 2020 года налоговыми инспекциями Брестской области, в том числе во взаимодействии с Транспортной инспекцией по Брестской области, в ходе контрольных мероприятий в сфере перевозок пассажиров такси установлено 14 фактов незарегистрированной предпринимательской деятельности и 40 фактов нарушений, допущенных субъектами хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по региону, 36 субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 13,3 тыс. рублей, физические лица по решениям судов в виде штрафов на общую сумму 1,7 тыс. рублей, а также доначислен единый налог в сумме 1,6 тыс. рублей.

При этом арестовано 8 автотранспортных средств на сумму 46,9 тыс. рублей.