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ЭКОНОМИКА РБ


MOODY'S ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ БЕЛАРУСИ СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ
16:53 02.03.2020

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг Беларуси (в национальной и иностранной валюте) и приоритетный необеспеченный рейтинг (в иностранной валюте) на уровне B3 со "стабильным" прогнозом.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинговое действие основано на "относительно высоком благосостоянии Беларуси, которое поддерживает устойчивость экономики к потрясениям". В сообщении также говорится про "умеренное бремя государственного долга".

При этом Moody's отмечает существенную роль государства в экономике, что сказывается на потенциале роста. В экономике также присутствует слабая институциональная среда.

«Несмотря на повышение уровня резервов, риски внешней уязвимости продолжают оказывать давление на кредитный профиль Беларуси», - говорится в сообщении.

Рейтинги долгосрочных облигаций и депозитов в иностранной валюте Беларуси остаются неизменными на уровне B3 и Caa1 соответственно. Рейтинг облигаций и депозитов в местной валюте сохранен на уровне на уровне B2.

Moody's ожидает, что экономическая корректировка, вызванная постепенным ростом цен на импорт нефти, отразится на перспективах роста Беларуси за счет более слабого экспорта товаров, сокращения инвестиций в условиях повышенной неопределенности и более низких государственных доходов.

На фоне снижения ВВП до 1,2% в 2019 году с 3,1% в 2018 году Moody's ожидает, что в ближайшие два года рост экономики останется слабым.

«Кроме того, потенциал роста Беларуси по-прежнему ограничен ее неблагоприятной демографической ситуацией, учитывая прогнозируемое продолжающееся сокращение населения в трудоспособном возрасте», - отмечается в сообщении.
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