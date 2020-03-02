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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЧИСТОЙ ОСНОВЕ В СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛИ 25,7 МЛН ДОЛЛАРОВ
16:30 02.03.2020

В СЭЗ «Гомель-Ратон» прямые иностранные инвестиции на чистой основе в 2019 году составили 25,7 млн долларов (33,3% от областного показателя).

Как сообщает сайт СЭЗ, за 2019 год объем инвестиций составил 382,1 млн рублей, что на 4,9% больше к уровню 2018 г.

Валовое поступление прямых иностранных инвестиций в прошлом году составило 120,0 млн долларов, что на 20% выше показателя 2018 года (61,5% от всего валового поступления ПИИ по Гомельской области).

Резидентами СЭЗ произведено продукции на сумму более 3,52 млрд. рублей, что на 14,7% выше показателя прошлого года. Доля произведенной предприятиями-резидентами СЭЗ продукции в областном показателе – 15,1%.

Экспорт товаров в 2019 году составил более 1,07 млрд. долларов, или 26,2% от объема экспорта области. Резидентами без ведомственной подчиненности экспортировано товаров на сумму более 364,76 млн. долларов, что составило 125,3% к уровню 2018 года.

Резиденты СЭЗ осуществляют поставки товаров на рынки 66 стран мира. Доля экспорта в страны ЕАЭС - 50,8 %, в ЕС - 24,2%, «дальняя дуга» и другие страны - 25,0%.

В настоящее время в гомельской СЭЗ на различных стадиях реализуется 68 инвестиционных проектов, из них 44 – организациями без ведомственной подчиненности. В СЭЗ работают 33 компании с участием иностранного капитала из 15 стран мира.

На предприятиях СЭЗ работают 29 705 человек, из них 771 человек приняты в 2019 году на дополнительно введенные рабочие места.
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