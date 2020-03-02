ЭКОНОМИКА РБ

В НОЧЬ НА 3 МАРТА ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ЕРИП БУДУТ НЕДОСТУПНЫ

16:15 02.03.2020 В ночь на 3 марта платежи через ЕРИП будут недоступны. «В связи с проведением внеплановых работ по обновлению программного обеспечения АИС «Расчет» 3 марта 2020 года в период с 05:30 до 07:00 доступ к системе будет недоступен», - говорится в сообщении ЕРИП.