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ЭКОНОМИКА РБ
В НОЧЬ НА 3 МАРТА ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ЕРИП БУДУТ НЕДОСТУПНЫ
16:15 02.03.2020
В ночь на 3 марта платежи через ЕРИП будут недоступны.
«В связи с проведением внеплановых работ по обновлению программного обеспечения АИС «Расчет» 3 марта 2020 года в период с 05:30 до 07:00 доступ к системе будет недоступен», - говорится в сообщении ЕРИП.
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