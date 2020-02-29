ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.03.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ БЕСПОРЯДОК НА ТЕРРИТОРИИ 60% ПРОВЕРЕННЫХ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ
16:06 02.03.2020

Комитет государственного контроля Минской области в феврале 2020 года проверил состояние территорий промышленных предприятий в Борисовском, Минском, Молодечненском, Мядельском, Слуцком и Солигорском районах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, нарушения, недостатки и упущения установлены на 58,3% проверенных объектов.

Неудовлетворительное санитарное состояние производственно-бытовых помещений установлено при обследовании ТПУП «СпецМашиностроение», ЗАО «Заславский завод ЖБИ», ОАО «Борисовский авторемонтный завод», ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии».

Неэффективно используют производственные площади и оборудование ПРУП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство», УП «Жилье», ТПУП «СпецМашиностроение» и ЗАО «Заславский завод ЖБИ». В частности, возле подъездных железнодорожных путей ремонтно-строительного цеха УП «Жилье» находились отходы лесопиления, а в бывших пропарочных камерах образовалась свалка бытовых отходов.

Нарушения хранения отходов (лома) черных металлов и изношенных шин установлены на территории ТПУП «СпецМашиностроение», ЗАО «Заславский завод ЖБИ», ОАО «Борисовский авторемонтный завод», ПРУП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство», ГУП «Мядельское ПМС», ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии». Так, территории ЗАО «Заславский завод ЖБИ» и производственной базы ОАО «Борисовский авторемонтный завод» были захламлены бытовым мусором, строительными и производственными отходами, изношенными шинами, металлоломом.

Субъектам предпринимательской деятельности направлены рекомендации по устранению выявленных недоработок.

Контрольные мероприятия в марте пройдут в Смолевичском районе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.02.2020
валюта курс
EUR 2.4675
USD 2.2391
RUB 3.3406
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4703 +0.0028
USD 2.2342 -0.0049
RUB 3.3663 +0.0257
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4740 2.4750
USD 2.2340 2.2370
RUB 3.3650 3.3700
подробнее

Конвертация в банках
на 02.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1090
EUR/RUB 73.1000 73.7000
USD/RUB 66.2000 66.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте