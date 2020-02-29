ЭКОНОМИКА РБ

КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ БЕСПОРЯДОК НА ТЕРРИТОРИИ 60% ПРОВЕРЕННЫХ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ

16:06 02.03.2020 Комитет государственного контроля Минской области в феврале 2020 года проверил состояние территорий промышленных предприятий в Борисовском, Минском, Молодечненском, Мядельском, Слуцком и Солигорском районах. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, нарушения, недостатки и упущения установлены на 58,3% проверенных объектов. Неудовлетворительное санитарное состояние производственно-бытовых помещений установлено при обследовании ТПУП «СпецМашиностроение», ЗАО «Заславский завод ЖБИ», ОАО «Борисовский авторемонтный завод», ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии». Неэффективно используют производственные площади и оборудование ПРУП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство», УП «Жилье», ТПУП «СпецМашиностроение» и ЗАО «Заславский завод ЖБИ». В частности, возле подъездных железнодорожных путей ремонтно-строительного цеха УП «Жилье» находились отходы лесопиления, а в бывших пропарочных камерах образовалась свалка бытовых отходов. Нарушения хранения отходов (лома) черных металлов и изношенных шин установлены на территории ТПУП «СпецМашиностроение», ЗАО «Заславский завод ЖБИ», ОАО «Борисовский авторемонтный завод», ПРУП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство», ГУП «Мядельское ПМС», ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии». Так, территории ЗАО «Заславский завод ЖБИ» и производственной базы ОАО «Борисовский авторемонтный завод» были захламлены бытовым мусором, строительными и производственными отходами, изношенными шинами, металлоломом. Субъектам предпринимательской деятельности направлены рекомендации по устранению выявленных недоработок. Контрольные мероприятия в марте пройдут в Смолевичском районе.