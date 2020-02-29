|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ БЕСПОРЯДОК НА ТЕРРИТОРИИ 60% ПРОВЕРЕННЫХ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ
16:06 02.03.2020
Комитет государственного контроля Минской области в феврале 2020 года проверил состояние территорий промышленных предприятий в Борисовском, Минском, Молодечненском, Мядельском, Слуцком и Солигорском районах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, нарушения, недостатки и упущения установлены на 58,3% проверенных объектов.
Неудовлетворительное санитарное состояние производственно-бытовых помещений установлено при обследовании ТПУП «СпецМашиностроение», ЗАО «Заславский завод ЖБИ», ОАО «Борисовский авторемонтный завод», ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии».
Неэффективно используют производственные площади и оборудование ПРУП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство», УП «Жилье», ТПУП «СпецМашиностроение» и ЗАО «Заславский завод ЖБИ». В частности, возле подъездных железнодорожных путей ремонтно-строительного цеха УП «Жилье» находились отходы лесопиления, а в бывших пропарочных камерах образовалась свалка бытовых отходов.
Нарушения хранения отходов (лома) черных металлов и изношенных шин установлены на территории ТПУП «СпецМашиностроение», ЗАО «Заславский завод ЖБИ», ОАО «Борисовский авторемонтный завод», ПРУП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство», ГУП «Мядельское ПМС», ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии». Так, территории ЗАО «Заславский завод ЖБИ» и производственной базы ОАО «Борисовский авторемонтный завод» были захламлены бытовым мусором, строительными и производственными отходами, изношенными шинами, металлоломом.
Субъектам предпринимательской деятельности направлены рекомендации по устранению выявленных недоработок.
Контрольные мероприятия в марте пройдут в Смолевичском районе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2020
Курсы в банках
на 02.03.2020
Конвертация в банках
на 02.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте