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ЭКОНОМИКА РБ


В ФИНАЛЕ КОНКУРСА «100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ» НАН БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИТ 25 ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
15:44 02.03.2020

От Национальной академии наук Беларуси в финале конкурса республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси» 2-3 марта 2020 года на выставке и перед республиканским экспертным советом будет представлено 25 инновационных проектов по 8 номинациям из 18 научных организаций, в которых будут отражены основные направления деятельности НАН Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, среди участников – проекты, посвященные медицине и химии, в частности, разработке средств лечения онкологических заболеваний и лечения депрессивных состояний, прогнозировании осложнений синдрома дыхательных расстройств у недоношенных новорожденных, создание потенциальных анти-ВИЧ препаратов, способных блокировать проникновение вируса.

Большое внимание также уделено агропромышленному сектору, который представлен проектами по новым способам переработки дрожжей, диагностике грибных и бактериальных заболеваний овощных культур и дистанционному картографированию полегания зерновых.

Био- и наноиндустрия будет отражена в проектах по разработке метода 3D-печати биологически совместимыми гидрогелями на основе природных веществ с последующим заселением живыми клетками для проведения токсикологических испытаний лекарственных средств, а также созданию препаратов для профилактики и лечения бактериальных болезней рыб и внедрению новой технологии для получения биоразлагаемых полимерных материалов.

В номинации «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность» будут затронуты вопросы обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС и создания smart-счетчиков для беспроводной системы сбора, учета, обработки и передачи информации о потреблении энергоресурсов.

Перспективы развития промышленных технологий показаны в проектах по разработке сенсоров для газовых датчиков, которые используются в различном производственном оборудовании, а также утилизация отходов производства – частиц дымовых газов предприятий – с последующим созданием на их основе композиционных материалов для технологического оборудования.

«100 идей для Беларуси» – республиканский конкурс, организатором которого является Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи», целью которого является активизация инновационного мышления молодежи, привлечение ее к решению задач социально-экономического развития Республики Беларусь, стимулирования гражданских инициатив к реализации инновационных проектов и научно-технических разработок.
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