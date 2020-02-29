Профицит республиканского бюджета в январе 2020 года составил 0,9 млрд. рублей, или 8,7% ВВП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь 2020 года сложились в сумме 5,2 млрд. рублей, или 9,4% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 2,4 млрд. рублей, или 9,9% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 2,0 млрд. рублей, или 16,1% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 0,2 млрд. рублей, или 8,5%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,2 млрд. рублей, или 4,5% уточненного годового плана. Отрицательное значение по налогу на прибыль обусловлено возвратами из бюджета этого налога отдельным плательщикам.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 1,4 млрд. рублей, или 8,4% утвержденного годового плана.

На 1 февраля 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 174,2 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь 2020 года составили 3,7 млрд. рублей, или 6,6% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 1,5 млрд. рублей, или 5,8% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 0,6 млрд. рублей (5,9%), на финансирование национальной экономики – 0,3 млрд. рублей (6,1%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 1,2 млрд. рублей (6,6%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 1,3 млрд. рублей, или 7,6% утвержденного годового плана.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь 2020 года сложился в сумме 1,5 млрд. рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд. рублей.