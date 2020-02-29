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ЭКОНОМИКА РБ


ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БРЕСТСКИЙ ЛВЗ «БЕЛАЛКО» СОСТОИТСЯ 24 МАРТА
15:15 02.03.2020

24 марта 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании будут подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» за 2019 год и определены основные направления деятельности общества на 2020 год.

Кроме того, будут заслушаны отчеты наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» о проделанной работе в 2019 году.

Акционеры ознакомятся с заключением ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии за 2019 год и аудиторским заключением, подготовленным по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

На собрании планируется утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и распределение прибыли за 2019 год.

Помимо этого, пойдет речь о выплате дивидендов за 2019 год и о направлении использования чистой прибыли общества на 2020 год.

Акционеры внесут изменения в Устав общества.
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