Министр экономики Александр Червяков анонсировал продолжение работы по совершенствованию условий для ведения бизнеса, в том числе за счет принятия новых нормативных документов. Информация прозвучала 28 февраля на расширенном заседании коллегии, на котором подводились итоги работы министерства в 2019 году и определялись задачи по обеспечению устойчивого экономического роста в 2020 году.

Речь идет о проектах указа об административных процедурах, Концепции системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, Закона «О лицензировании», госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» до 2025 года.

Важнейшим резервом для развития бизнеса в стране, по мнению министра, является неукоснительное соблюдение органами власти на местах нормы директивы № 4 о том, что при наличии неясностей или неточностей законодательства, решения должны приниматься в пользу субъектов хозяйствования.

«Уверен, что ряда проблем получится избежать, если при подготовке проектов нормативных актов будет надлежащим образом проводиться оценка регулирующего воздействия», – заключил он.

Александр Червяков затронул вопросы функционирования промышленности, обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, совершенствования инструментов оценки качества выполнения госпрограмм и финансирования объектов капитальных вложений, взаимодействия с международными финансовыми организациями, развития сотрудничества с КНР, а также актуальные задачи и направления экономической интеграции в свете председательства Беларуси в ЕАЭС.