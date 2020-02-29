Концерн «Беллегпром» планирует открыть в 2020 году семь мультибрендовых магазинов с одеждой белорусского производства. Об этом рассказала председатель концерна Татьяна Лугина в программе «Неделя» на канале СТВ.

По ее словам, сейчас ведется работа над шоурумом.

Одновременно концерн намерен заняться регулированием работы магазинов секонд-хенд.

Согласно информации, в 2019 году в Беларусь для «секондов» было завезено товара на 78 млн долларов.

Председатель «Беллегпрома» отметила, что пока вопрос о прекращении работы таких магазинов остается открытым. Возможно, что секонд-хенды просто перенесут из крупных городов и с их центральных улиц.

«Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем одежду на все показатели безопасности, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали», - отметила Т. Лугина.