|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛЛЕГПРОМ ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ В 2020 ГОДУ СЕМЬ МУЛЬТИБРЕНДОВЫХ МАГАЗИНОВ С ОДЕЖДОЙ БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА
14:05 02.03.2020
Концерн «Беллегпром» планирует открыть в 2020 году семь мультибрендовых магазинов с одеждой белорусского производства. Об этом рассказала председатель концерна Татьяна Лугина в программе «Неделя» на канале СТВ.
По ее словам, сейчас ведется работа над шоурумом.
Одновременно концерн намерен заняться регулированием работы магазинов секонд-хенд.
Согласно информации, в 2019 году в Беларусь для «секондов» было завезено товара на 78 млн долларов.
Председатель «Беллегпрома» отметила, что пока вопрос о прекращении работы таких магазинов остается открытым. Возможно, что секонд-хенды просто перенесут из крупных городов и с их центральных улиц.
«Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем одежду на все показатели безопасности, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали», - отметила Т. Лугина.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2020
Курсы в банках
на 02.03.2020
Конвертация в банках
на 02.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте