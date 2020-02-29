Объем экспорта ОАО «БелАЗ» - управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» в 2019 году превысил 727 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в прошлом году более 92% продукции завода экспортировано в 27 государств мира, 19 из которых – страны дальнего зарубежья.

В целом география продаж ОАО «БЕЛАЗ» охватывает несколько континентов. За всю свою историю предприятие осуществляло поставки основной продукции более чем в 80 стран.

БЕЛАЗ стабильно входит в тройку основных производителей карьерной техники грузоподъемностью 90 тонн и выше, удерживая на протяжении последнего десятилетия до 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности.

«В приоритете для нас сейчас не отступать от завоеванных позиций, а всеми силами стремиться увеличивать эту долю мирового рынка. Плюс стоит достаточно сложная задача увеличения доли стран дальнего зарубежья в географии поставок техники «БЕЛАЗ» до 20 % уже в текущем году, а в дальнейшем до 30% в общем объеме отгрузки», – подчеркивает заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике, – сказал директор маркетинг-центра Константин Рыльцов.

БЕЛАЗ проводит активную маркетинговую политику по выходу и закреплению на новых рынках сбыта. Происходит постоянный поиск дополнительных возможностей для увеличения продаж по всему миру, а также надежных партнеров, способных обеспечить продвижение и сервисное сопровождение техники «БЕЛАЗ» в Европе, Азии, Америке, Африке, ведется активная работа по созданию и развитию там товаропроводящей сети.

У БЕЛАЗа уже есть определенные успехи в решении задач по поставкам техники в страны дальнего зарубежья. В частности, в минувшем году белорусская карьерная техника отправилась в Алжир (после 50-летнего перерыва), Болгарию, Боснию и Герцеговину, Индонезию, Монголию, Польшу, Сербию, Чили, Филиппины и Эстонию.