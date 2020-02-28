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ЭКОНОМИКА РБ


В 2020 ГОДУ БЖД ПЛАНИРУЕТ НАПРАВИТЬ НА ИНВЕСТПРОЕКТЫ ПОРЯДКА 500 МЛН РУБЛЕЙ
12:01 02.03.2020

В 2020 году Белорусская железная дорога планирует направить на инвестиционные проекты порядка 500 млн рублей. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-центре БЖД.

Одним из приоритетных направлений Белорусской железной дороги в текущем году является оптимизация и совершенствование бизнес-процессов на основе внедрения современных цифровых технологий.

Особое внимание уделяется внедрению микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и телемеханики. В рамках данных инвестиционных проектов производится замена устаревших устройств релейной электрической централизации и автоблокировки на микропроцессорные. Эту работу БЖД осуществляет в рамках развития инфраструктуры и электрификации участков Осиповичи-Жлобин-Гомель, Жлобин-Калинковичи.

Всего за последние годы Белорусская железная дорога ввела в эксплуатацию микропроцессорную централизацию на 18 станциях. На более 200 км железнодорожных линий произведена замена релейной автоблокировки на микропроцессорную.

Напомним, ярким примером масштабной модернизации инфраструктуры стал ввод в эксплуатацию устройств микропроцессорной централизации в Жлобинском железнодорожном узле. Данный проект за последние годы стал одним из самых значимых на Белорусской железной дороге и уникальным для всего «пространства 1520».

Во время переключения на МПЦ станции Жлобин, а это – 250 светофоров, свыше 180 стрелочных переводов движение поездов не останавливалось ни на минуту.

В 2019 году введена в эксплуатацию 1 очередь объекта «Микропроцессорная централизация Калинковичского узла».

В 2020 году БЖД продолжит реализацию данного проекта «Микропроцессорная централизация Калинковичского узла, 2-я очередь», а также ряд других, среди которых: «Микропроцессорная централизация Гомельского узла, 4-я очередь», «Модернизация устройств электрической централизации и автоблокировки на участке Жлобин–Калинковичи–Словечно, 2-я очередь». На данные проекты планируется направить порядка 33 млн рублей.

В настоящее время Белорусская железная дорога завершает работы по внедрению МПЦ Калинковичского узла. В ходе реализации проекта будет включено в МПЦ 168 стрелочных переводов. Также заменена кабельная сеть и все напольные устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). В том числе применено новое напольное оборудование: оцинкованные светофорные мачты и основания светофоров; головки светофоров из полимерных материалов, не подверженных коррозии и не требующих покраски; светодиодные светооптические системы, которые значительно улучшают видимость сигналов при неблагоприятных погодных условиях. Пульты дежурных по станции меняются на АРМы.

После завершения работ по внедрению МПЦ Калинковичского узла на Белорусской железной дороге будет свыше одной тысячи стрелочных переводов, включенных в МПЦ.

Система электрической централизации обеспечивает управление стрелками и светофорами. Она предназначена для управления движением поездов и маневровой работой на станции. Микропроцессорная централизация (МПЦ) представляет собой многоуровневую автоматизированную систему, выполняющую такие функции, как техническое диагностирование и мониторинг устройств с определением предотказных состояний, архивирование событий, интеграция с диспетчерской централизацией и другие.
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