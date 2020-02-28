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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЛО КОНЦЕПЦИЮ НОВОЙ ПЯТИЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ ДО 2025 ГОДА
11:43 02.03.2020

Министерство экономики разработало концепцию новой пятилетней Программы до 2025 года. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков 28 февраля на расширенном заседании коллегии.

«Сегодня отрабатываются несколько сценариев развития в условиях новой реальности. Один из них - целевой, должен обеспечить рост экономики с темпами выше среднемировых», – сказал он.

Говоря о приоритетах программы развития на следующую пятилетку, Александр Червяков призвал к более тонкой, без формализма, работе по привлечению прямых иностранных инвестиций в условиях обострившейся конкуренции за инвестора в мире. Ее важнейшим элементом, по словам министра, наряду с разумными корректировками законодательства и минимизацией проблемных вопросов реализации инвестпроектов, является максимально оперативное урегулирование разногласий инвесторов и госорганов.

«Мы подготовили проект указа по досудебному урегулированию инвестиционных споров, главное в котором соблюдение принципов ответственности госорганов за принимаемые решения: выиграли, доказали свою правоту – возместили судебные расходы за счет виновного, нет – платите по счетам. Этот указ нужен не потому, что споров сейчас много, а чтобы их вообще не было в будущем», – пояснил министр.

Проводя анализ методологической работы по развитию регионов в 2019 году, Александр Червяков в качестве главных достижений отметил принятие правительством Плана развития для 31 отстающего района, разработку облисполкомами комплексных планов ускоренного развития 10 городов с населением от 80 тыс. человек и выше, и отработку на примере Оршанского района модели управления территорией в форме совместных действий местной власти и республиканских органов госуправления.

В числе неотложных задач он назвал сокращение количества плановых и программных документов на региональном уровне (нужна разумная минимизация) и выработку системы показателей оценки работы на региональном уровне.

«В ее основе для всех регионов должны быть человек и экономика, а для каждой группы территорий – своя система показателей в зависимости от специализации и функционала», - отметил министр.
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