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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ
10:52 02.03.2020
Погодные условия текущего года способствуют проведению полевых работ уже в феврале.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в настоящее время ведутся работы по вывозке и внесению органических удобрений, вспашке, закрытию влаги.
На 28 февраля 2020 года накоплено 580 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений под яровой сев (46% к потребности и 144% к уровню 2019 года). С учетом выкупа всех запланированных графиками поставок объемов минеральных удобрений, а также приобретения азота в июне месяце, планируется накопить 1160,9 тыс. тонн действующего вещества, что составит 145% к уровню 2019 года.
Под полную потребность сформирован основной и страховой фонды семян яровых зерновых и зернобобовых культур. Наличие семян яровых зерновых культур позволит провести сельскохозяйственным организациям сев на зерно районированными высокопродуктивными сортами не ниже третьей репродукции.
Имеющейся парк техники, позволяет провести весенне-полевые работы в агротехнические сроки. В настоящее время завершается подготовка сельскохозяйственной техники к полевым работам, проводится плановый ремонт.
Массово выход на поля для проведения сева ранних яровых зерновых и зернобобовых культур прогнозируется при достижении температуры почвы +5ºС и выше.
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