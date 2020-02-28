В связи с тем, что число белорусских и зарубежных граждан, которых необходимо обследовать и госпитализировать увеличивается, принято решение задействовать больше больниц для приема пациентов с подозрением на короновирус.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси, граждан с симптомами респираторных заболеваний будут размещать не только в корпусах Минской инфекционной больницы, но и в терапевтическом корпусе Минской клинической больницы №6, а также в некоторых областных учреждениях здравоохранения. Эти учреждения оснащены всем необходимым оборудованием и высококвалифицированным персоналом.

«В связи с расширением географии заболевания коронавирусом в 49 стран мира, Министерством здравоохранения, совместно с заинтересованными, принимаются меры по предупреждению завоза, своевременному выявлению и предупреждению распространения заболевания на территории страны», - отметили в министерстве.

Напомним, впервые коронавирус в Беларуси обнаружили 27 февраля у студента БНТУ из Ирана. Второй случай зафиксирован 1 марта у жительницы Витебской области, вернувшейся из Италии. Решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывших в Беларусь из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии, было принято с 20 февраля.