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ЭКОНОМИКА РБ


НА ОДНУ БЕЛОРУССКУЮ СЕМЬЮ В IV КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ПРИХОДИЛОСЬ 1405,9 РУБЛЯ В МЕСЯЦ
10:41 02.03.2020

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в IV квартале 2019 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1405,9 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1511,4 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 1129,2 рубля в месяц.

Как сообщает Национальный статкомитет, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1338,7 рубля в месяц, из которых 1011,5 рубля (75,6%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38%, на покупку непродовольственных товаров – 34,8%, на оплату услуг – 24,4%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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