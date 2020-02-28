Министр экономики Александр Червяков выразил настороженность тем фактом, что при успешном решении задач повышения уровня благосостояния населения и поддержания макроэкономической сбалансированности наблюдается замедление темпов роста экономики. Об этом он заявил 28 февраля на расширенном заседании коллегии, на котором подводились итоги работы министерства в 2019 году и определялись задачи по обеспечению устойчивого экономического роста в 2020 году.

«Уже сегодня очевидно, что в следующей пятилетке работать предстоит в условиях новой реальности. Ее будут определять переход экономики к мировым ценам на энергоносители и цифровизация. Эти факторы несут не только риски, но и новые возможности. Поэтому, хочу акцентировать: мы не смотрим на будущее нашей экономики через нефтяную или газовую трубу. Необходима адаптация к новым условиям, и срок ее должен быть минимальным», – особо отметил он.

В своем докладе Александр Червяков назвал те направления, в которых Министерство экономики видит потенциал для развития и роста. Это получение отдачи от модернизированных предприятий традиционной экономики и вывод их на уровень производительности частного сектора, обеспечение углубленной переработки местных сырьевых ресурсов, наращивание экспортного потенциала «точек роста» (ПВТ, «Великий камень», СЭЗ, «Бремино-Орша»), активная работа по экономически оправданному импортозамещению, развитие сектора услуг и цифровизация экономики.

Говоря об основной функциональной обязанности Минэкономики – макроэкономическом прогнозировании, Александр Червяков сообщил, что Национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года в ближайшее время будет доработана с учетом предложений госорганов и общественных организаций и внесена в правительство.