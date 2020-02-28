Цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках Беларуси с 1 марта увеличились на одну копейку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена за 1 литр бензина АИ-92-К5-Евро теперь стоит 1,73 рубля, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива – в 1,83 рубля, АИ-98-К5-Евро - 2,05 рубля.

«В соответствии с принятыми подходами цены постепенно изменяются не более, чем на 1 копейку в неделю. В январе-феврале 2020 года средняя цена на нефть находилась в диапазоне от 56 до 63 долларов США за 1 баррель. С учетом стоимости нефти, закупаемой НПЗ в этот период, и динамики курса белорусского рубля…», - пояснили в концерне.

Там также отметили, что текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте.