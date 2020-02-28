С 1 марта 2020 года государственное предприятие «Белгеодезия» начинает передачу данных в два аналитических центра по обработке данных GNSS.

До настоящего времени Республика Беларусь была единственным государством на Европейском континенте, на территории которого не было ни одного пункта EPN.

По поручению Государственного комитета по имуществу предприятие прошло процедуру включения четырех пунктов Спутниковой системы точного позиционирования Республики Беларусь в Европейскую сеть постоянно действующих станций (EPN), которая объединяет более 100 европейских агентств и университетов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, присоединение Беларуси к EPN является очень важным моментом для белорусских геодезистов, поскольку означает прямой доступ к международным стандартам по обеспечению функционирования постоянно действующих пунктов (ПДП), а также является необходимым условием и первым шагом для включения наших станций в число пунктов Международной службы GNSS (Глобальных навигационных спутниковых систем) – IGS (International GNSS Service). В будущем, в свою очередь, при положительной оценке стабильности положения в пространстве и надежности функционирования станций, это открывает возможность быть включенными в глобальную геодезическую отсчетную основу.

Внести вклад в создание точной, надежной и доступной возможности позиционирования для поддержки многих функций в современном обществе ранее призвала все государства-члены ООН Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. 26 февраля 2015 года Ассамблеей была принята Резолюция о создании Глобальной геодезической отсчетной основы для целей устойчивого развития, основанная на признании экономического и научного значения и растущей необходимости «наличия четкой и устойчивой глобальной геодезической отсчетной основы для всей планеты.