V Международный форум-выставка деловых контактов «БРЕСТ-2020» пройдет 24-25 апреля в Брестской областной СДЮШОР по легкой атлетике (ул. Московская, 151).

Организаторами мероприятия выступают Брестский областной исполнительный комитет и Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.

Как сообщает сайт СЭЗ «Брест», V Международный форум-выставка деловых контактов «БРЕСТ-2020» — это современная международная деловая платформа для диалога представителей различных сфер бизнеса, государственных структур, общественных организаций и средств массовой информации, ведения переговоров между предприятиями-производителями, поставщиками и торговыми сетями, инвесторами и соискателями инвестиций.

К участию в мероприятии приглашаются зарубежные компании различных сфер деятельности. Для них это возможность выхода на рынок Беларуси, исследование конкурентной среды в регионе, получение информации об условиях инвестирования и хозяйствования в Беларуси, комплексного решения широкого спектра маркетинговых задач.

В повестке мероприятия в этом году особое внимание уделяется сфере услуг, наращиванию экспорта и привлечению внимания инвесторов в таких отраслях экономики как туризм, информационные технологии, транспорт, логистика, строительные услуги, образование и медицина.

Зарубежные партнеры смогут в случае заинтересованности посетить профильные компании, провести деловые встречи и переговоры в рамках индивидуальных программ пребывания в зависимости от сферы своих интересов.

Для компаний-участников на выставке организована специальная зона В2В для проведения переговоров, которые будут проводиться по завершению каждого дня форума-выставки.

В рамках мероприятия состоится подведение итогов Недели инноваций, а также вручение премий правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.

На территории форума-выставки будет размещен специальный стенд InvestinBrest. Он позволяет донести максимально полную информацию про условия ведения бизнеса и инвестирования в Брестскую область до зарубежных участников.

25 апреля состоится Международный туристический форум BrestTourInvest. BTI-2020, который будет включать в себя несколько основных разделов: пленарная часть; панельные дискуссии и презентации; обучающие семинары и воркшопы; туристические СМИ, специальные гости и блогеры;

В целях получения максимальной заинтересованности экспонентов будут приглашены белорусские и зарубежные блогеры и специальные гости, которые готовы поделиться личным опытом и знаниями в исследуемой сфере. Будут представлены не только региональные туристические продукты, но и зарубежные продукты и решения в сфере туриндустрии, а также наиболее интересные инвестиционные проекты.

24-25 апреля на площадке форума пройдет 2-й Брестский турнир по роботехнике SmartRoboFest, который включает в себя 3 основные части: мобильная робототехника (робот, собранный самостоятельно); робототехника Lego старшая подгруппа; робототехника Lego младшая подгруппа (кегельринг, боулинг, траектория).