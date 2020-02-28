ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В АПРЕЛЕ ПРОЙДЕТ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ «БРЕСТ-2020»
17:57 28.02.2020

V Международный форум-выставка деловых контактов «БРЕСТ-2020» пройдет 24-25 апреля в Брестской областной СДЮШОР по легкой атлетике (ул. Московская, 151).

Организаторами мероприятия выступают Брестский областной исполнительный комитет и Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.

Как сообщает сайт СЭЗ «Брест», V Международный форум-выставка деловых контактов «БРЕСТ-2020» — это современная международная деловая платформа для диалога представителей различных сфер бизнеса, государственных структур, общественных организаций и средств массовой информации, ведения переговоров между предприятиями-производителями, поставщиками и торговыми сетями, инвесторами и соискателями инвестиций.

К участию в мероприятии приглашаются зарубежные компании различных сфер деятельности. Для них это возможность выхода на рынок Беларуси, исследование конкурентной среды в регионе, получение информации об условиях инвестирования и хозяйствования в Беларуси, комплексного решения широкого спектра маркетинговых задач.

В повестке мероприятия в этом году особое внимание уделяется сфере услуг, наращиванию экспорта и привлечению внимания инвесторов в таких отраслях экономики как туризм, информационные технологии, транспорт, логистика, строительные услуги, образование и медицина.

Зарубежные партнеры смогут в случае заинтересованности посетить профильные компании, провести деловые встречи и переговоры в рамках индивидуальных программ пребывания в зависимости от сферы своих интересов.

Для компаний-участников на выставке организована специальная зона В2В для проведения переговоров, которые будут проводиться по завершению каждого дня форума-выставки.

В рамках мероприятия состоится подведение итогов Недели инноваций, а также вручение премий правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.

На территории форума-выставки будет размещен специальный стенд InvestinBrest. Он позволяет донести максимально полную информацию про условия ведения бизнеса и инвестирования в Брестскую область до зарубежных участников.

25 апреля состоится Международный туристический форум BrestTourInvest. BTI-2020, который будет включать в себя несколько основных разделов: пленарная часть; панельные дискуссии и презентации; обучающие семинары и воркшопы; туристические СМИ, специальные гости и блогеры;

В целях получения максимальной заинтересованности экспонентов будут приглашены белорусские и зарубежные блогеры и специальные гости, которые готовы поделиться личным опытом и знаниями в исследуемой сфере. Будут представлены не только региональные туристические продукты, но и зарубежные продукты и решения в сфере туриндустрии, а также наиболее интересные инвестиционные проекты.

24-25 апреля на площадке форума пройдет 2-й Брестский турнир по роботехнике SmartRoboFest, который включает в себя 3 основные части: мобильная робототехника (робот, собранный самостоятельно); робототехника Lego старшая подгруппа; робототехника Lego младшая подгруппа (кегельринг, боулинг, траектория).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.02.2020
валюта курс
EUR 2.4675
USD 2.2391
RUB 3.3406
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4675 +0.0269
USD 2.2391 +0.0051
RUB 3.3406 -0.0619
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4610 2.4650
USD 2.2380 2.2470
RUB 3.3600 3.3800
подробнее

Конвертация в банках
на 28.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0960 1.0989
EUR/RUB 73.1000 72.9500
USD/RUB 66.4000 66.8200
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте