За январь 2020 г. субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 64,2 млн. рублей, или 46,5% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции МНС по региону, по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 11,8%, или на 6,8 млн. рублей в фактическом исчислении.

Рост поступлений от организаций составил 12,4%, или 5,9 млн. рублей, от индивидуальных предпринимателей – 8,9%, или 0,9 млн. рублей.

На 1 февраля в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 33,2 тыс. плательщиков, в том числе 24,9 тыс. индивидуальных предпринимателей, 8,3 тыс. – юридических лиц.