В администрации СЭЗ «Витебск» 28 февраля 2020 года зарегистрированы два новых резидента - ООО «Интернациональная корпорация «Белсун» по высоким технологиям» и ООО «Виктмар-Плюс».

Как сообщает сайт СЭЗ, ООО «Интернациональная корпорация «Белсун» по высоким технологиям» планирует реализовать инвестиционный проект в сфере малотоннажной химии. Проектом предусмотрено новое строительство на первом участке 14 сектора свободной экономической зоны «Витебск» в Полоцке. Страна-инвестор – Азербайджан. Производимая продукция в полном объеме будет экспортироваться.

ООО «Виктмар-Плюс» с отечественным капиталом будет реализовывать в Орше (девятом секторе СЭЗ «Витебск») инвестиционный проект в сфере деревообработки (производство пеллетных гранул и деревянных трапов). Более 90% производимой продукции планируется реализовывать на экспорт в страны Европейского союза.