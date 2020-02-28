Международная антивирусная компания ESET изучила состояние информационной безопасности в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, по итогам исследования выяснилось, что одними из наиболее актуальных в 2019 г. стали вопросы защиты персональных сотрудников предприятий.

Так, в прошлом году с различными угрозами кибербезопасности столкнулись 93% белорусских компаний. По данным исследования ESET, жертвами корпоративного фишинга стали 9% предприятий. При этом 71% пострадали от вредоносного ПО, 7% — от DDoS-атак. 14% респондентов сообщили о проблемах безопасности на стороне провайдера. При этом большинство из угроз — шпионаж, фишинг, случайные и намеренные утечки, распространение вредоносов — могут быть нацелены именно на персональные данные.

Именно поэтому каждая третья компания (30%) в Беларуси беспокоится об их защите и прибегает к различным мерам обеспечения информационной безопасности.

Большая часть опрошенных использует антивирусное ПО (99%). 16% применяют средства защиты мобильных устройств. Это особенно необходимо в современных условиях, когда многие бизнес-задачи можно решить с помощью смартфонов и планшетов. 11% внедряют решения для раннего оповещения о киберугрозах.

Наконец, важно отметить, что 93% респондентов отслеживают изменения в законодательстве относительно сферы информационных технологий. В процессе защиты персональных данных это особенно важно, поскольку во всем мире наблюдается ужесточение ответственности за нарушение порядка их хранения, обработки и передачи.

«Развитие рынка информационных технологий требует изменения подхода к обеспечению информационной безопасности, - сказал руководитель группы по работе с партнерами по странам СНГ Александр Пирожков. - В данном аспекте следует обратить внимание, что в предпринимательском секторе возрастает роль защиты персональных данных. Это обусловлено ужесточением ответственности за нарушение порядка работы с ними».

Опрос проходил в августе 2019 года. В нем приняли участие десятки IT-директоров и владельцев предприятий в Беларуси.