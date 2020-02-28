Региональный центр педагогического STEM-образования открылся 27 февраля на базе Витебского областного института развития образования.

Центр создан и оборудован при поддержке компании-резидента ПВТ Easybrain.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, целью создания регионального центра является распространение положительного опыта современного STEM-образования в Витебском регионе, работа с педагогами области по популяризации этого направления образования.

«В конце февраля мы запускаем сразу два проекта: уже хорошо отработанный для нас формат STEM-центра в сельской школе и впервые — центр педагогического STEM-образования. Мы с радостью отмечаем энтузиазм и успехи учащихся и педагогов, которым оказали поддержку ранее. Безусловно, без проактивной позиции педагогов мы не смогли бы достичь такого результата. Мы благодарны всем, кто помогает консолидировать усилия и вывести развитие наших детей на новый уровень», - отметил директор компании Easybrain Олег Грушевич.

Сегодня порядка 40 тысяч школьников со 2 класса изучают программирование в рамкахrnобразовательного проекта ПВТ «Программирование – вторая грамотность». Каждый третий из них живет в Витебской области.

Современные учебные лаборатории и STEM-классы созданы и оборудованы резидентами ПВТ во многих населенных пунктах Витебской области. Среди них - Глубокое, Орша, Докшицы, Дубровно, поселок Лиозно, деревня Озерцы, агрогородки Ломаши, Коробы-2 и другие.

Кроме того, уже в этом году в 12 школах области запущен новый пилотный образовательный проект ПВТ по обучению учащихся навыкам программирования микроконтроллеров. В нем участвуют 12 школ, расположенных в Витебске, Верхнедвинске, Глубоком, Орше, Поставах, Докшицах, агрогородках Ломаши и Ситцы, а также в деревне Озерцы.

Активная экспериментальная и инновационная деятельность учителей Витебской области формирует потребность в новых знаниях и повышенный спрос на обучение современным образовательным технологиям. Поэтому и выбор в качестве учебной площадки Витебского областного института развития образования является неслучайным.