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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ НАН БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ
16:51 28.02.2020

Национальная академия наук объявила о проведении конкурса на соискание премий НАН Беларуси в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, учреждены восемь премий за лучшую научную работу в следующих областях: физико-математических наук (одна премия); информационных технологий (одна премия); физико-технических и технических наук (одна премия); химических наук и наук о Земле (одна премия); биологических наук (одна премия); медицинских наук (одна премия); гуманитарных и социальных наук (одна премия); аграрных наук (одна премия).

Соискателями премий НАН Беларуси могут быть граждане Беларуси – отдельные ученые или коллективы ученых (не более трех человек), опубликовавшие результаты исследований в монографиях, циклах статей в ведущих научных журналах, выполнивших разработки, практическая реализация которых в совокупности отражает решение значительной научной и/или практической проблемы.

Выдвигаемая на соискание премии НАН Беларуси работа должна быть выполнена и ее результаты опубликованы в основном за последние пять лет. Допускается включение в цикл более ранних, наиболее важных, тематически связанных с работой публикаций и других результатов исследований. Авторефераты и рукописи диссертационных работ в состав материалов на конкурс не включаются.

Право выдвижения работ на соискание премий НАН Беларуси имеют академики и члены-корреспонденты НАН Беларуси (по своей специальности), ученые и научно-технические советы организаций Академии наук. Работа может быть выдвинута учеными или научно-техническими советами других организаций Республики Беларусь, в том числе учреждений высшего образования или их факультетов, совместно с ученым или научно-техническим советом организации НАН Беларуси.

С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте НАН Беларуси.

Материалы с надписью «На соискание премии НАН Беларуси 2020 года» в одном экземпляре представляются до 1 октября 2020 г. в управление премий, стипендий и наград Главного управления кадров и кадровой политики аппарата Национальной академии наук Беларуси (220072, Минск, пр-т Независимости, 66, каб. 317, 406).

С Положением о премиях Национальной академии наук Беларуси можно ознакомиться здесь.
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