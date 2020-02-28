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ЭКОНОМИКА РБ
ПОДПИСАН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО РАЗВИТИЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
16:30 28.02.2020
При поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 27 февраля в Минске состоялось 3-е заседание рабочей группы по подготовке политики в области интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научных организаций Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС), по результатам обсуждения рабочей группой утвержден, а генеральным директором НЦИС Владимиром Рябоволовым и директором департамента стран с переходной и развитой экономикой ВОИС Михалом Швантнером подписан Национальный проектный документ по развитию институциональной политики в области интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научно-исследовательских организаций.
«Нами за короткий срок разработан документ, который поможет высшим учебным заведениям и научно-исследовательским организациям нашей страны вывести свою деятельность на новый уровень, - сказал Владимир Рябоволов. – В нем учтен как опыт по разработке и внедрению национальной модели институциональной политики в области ИС соседних стран, так и рекомендации из типового положения Всемирной организации интеллектуальной собственности. Хочу выразить благодарность за помощь, которая была оказана при подготовке, представителям ВОИС, Министерства образования и Национальной академии наук».
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