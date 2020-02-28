ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОДПИСАН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО РАЗВИТИЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
16:30 28.02.2020

При поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 27 февраля в Минске состоялось 3-е заседание рабочей группы по подготовке политики в области интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научных организаций Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС), по результатам обсуждения рабочей группой утвержден, а генеральным директором НЦИС Владимиром Рябоволовым и директором департамента стран с переходной и развитой экономикой ВОИС Михалом Швантнером подписан Национальный проектный документ по развитию институциональной политики в области интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научно-исследовательских организаций.

«Нами за короткий срок разработан документ, который поможет высшим учебным заведениям и научно-исследовательским организациям нашей страны вывести свою деятельность на новый уровень, - сказал Владимир Рябоволов. – В нем учтен как опыт по разработке и внедрению национальной модели институциональной политики в области ИС соседних стран, так и рекомендации из типового положения Всемирной организации интеллектуальной собственности. Хочу выразить благодарность за помощь, которая была оказана при подготовке, представителям ВОИС, Министерства образования и Национальной академии наук».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.02.2020
валюта курс
EUR 2.4675
USD 2.2391
RUB 3.3406
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.4675 +0.0269
USD 2.2391 +0.0051
RUB 3.3406 -0.0619
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4610 2.4650
USD 2.2380 2.2470
RUB 3.3600 3.3800
подробнее

Конвертация в банках
на 28.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0960 1.0989
EUR/RUB 73.1000 72.9500
USD/RUB 66.4000 66.8200
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте