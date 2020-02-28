При поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 27 февраля в Минске состоялось 3-е заседание рабочей группы по подготовке политики в области интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научных организаций Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС), по результатам обсуждения рабочей группой утвержден, а генеральным директором НЦИС Владимиром Рябоволовым и директором департамента стран с переходной и развитой экономикой ВОИС Михалом Швантнером подписан Национальный проектный документ по развитию институциональной политики в области интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научно-исследовательских организаций.

«Нами за короткий срок разработан документ, который поможет высшим учебным заведениям и научно-исследовательским организациям нашей страны вывести свою деятельность на новый уровень, - сказал Владимир Рябоволов. – В нем учтен как опыт по разработке и внедрению национальной модели институциональной политики в области ИС соседних стран, так и рекомендации из типового положения Всемирной организации интеллектуальной собственности. Хочу выразить благодарность за помощь, которая была оказана при подготовке, представителям ВОИС, Министерства образования и Национальной академии наук».