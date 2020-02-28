Эксперты beCloud приняли участие в работе II Республиканского делового форума «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика» - одного из ключевых мероприятий V Недели белорусского предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, 26 февраля в рамках круглого стола «Цифровые деньги и цифровые платежи: проблемы и перспективы» beCloud презентовал возможности Республиканской облачной платформы и Республиканского центра обработки данных (РЦОД) для развития предпринимательства и цифровизации экономики Беларуси.

Дискуссия, развернувшаяся вокруг перспектив развития цифровых денег и платежей, коснулась вопросов совершенствования инструментов защиты информации и необходимости постоянной модернизации IT-инфраструктуры.

Кроме того, все участники круглого стола отметили преимущества и перспективность построения инфраструктурных систем с использованием облачных технологий.

Неделя белорусского предпринимательства проводится в стране с 2016 года и включает разнообразную бизнес-программу (форум, семинары и круглые столы, встречи представителей бизнеса и власти, панельные дискуссии и круглые столы) как в Минске, так и в регионах.

beCloud является одним из ведущих поставщиков облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга в Беларуси. Провайдер оказывает услуги на базе собственных телекоммуникационных сетей и дата-центра, основываясь на лучших мировых практиках и инновационном опыте лидеров. Компания с семилетней историей (была основана 19 декабря 2012 года) стала первым инфраструктурным оператором страны.