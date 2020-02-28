III Республиканский конкурс среди учащихся JuniorSkills Belarus пройдет с марта по май 2020 года.

Он проводится в рамках движения JuniorSkills Belarus, стартовавшего в 2015 году, в целях совершенствования системы профессиональной ориентации среди учащихся учреждений образования, создания возможностей для приобретения знаний, умений и практического опыта по основам профессиональной подготовки учащимися учреждений образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, 27 февраля на базе учреждения образования «Республиканский центр инновационного и технического творчества» прошел республиканский семинар, на котором обсуждались задачи и планы по дальнейшему развитию движения JunionSkills в Беларуси, порядок проведения республиканского конкурса JuniorSkills Belarus» в 2020 году.

Участники семинара также обсудили итоги участия национальной команды Республики Беларусь в 45-м Мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Казани (Российская Федерация) по компетенциям WorldSkills Juniorsс, ознакомились с условиями проведения республиканского конкурса JuniorSkills, особенностями и содержанием конкурсных заданий на всех этапах проведения конкурса и критериев оценивания их выполнения.

В рамках семинара состоялась работа в секциях по конкурсным компетенциям: Мобильная робототехника; системное администрирование; WEB-технологии; инженерный дизайн САD; прототипирование; технология беспилотных летательных аппаратов; графический дизайн; моделирование и дизайн одежды; электроника.

Участники семинара отметили, что в республике сделан существенный шаг на пути обновления инфраструктуры сети учреждений дополнительного образования детей и молодежи технического творчества. Ежегодно расширяется сеть учреждений дополнительного образования по реализации образовательных программ по инновационным направлениям технического творчества, таким, как робототехника, прототипирование, инженерный дизайн, WEB-технологии и др. Это существенно облегчает работу по организации и проведению отборочных этапов конкурса и способствует увеличению числа его участников.

В семинаре приняли участие более 80 работников и специалистов главных управлений образования облисполкомов, комитета по образованию Мингориспокома, учреждений дополнительного образования детей и молодежи, курирующих данное направление, эксперты по конкурсным компетенциям.