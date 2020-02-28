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ЭКОНОМИКА РБ


ОКАЗАВШИЕСЯ В СЛОЖНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НУЖНО ВЫВОДИТЬ НА СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ, А НЕ БАНКРОТИТЬ - ЛУКАШЕНКО
15:45 28.02.2020

Предприятия, оказавшиеся в сложном экономическом положении, нужно стараться выводить на стабильную работу, а не банкротить. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на съезде Федерации профсоюзов Беларуси.

Он подчеркнул, что лично не раз детально изучал вопрос о необходимости банкротства и реструктуризации предприятий.

"Я все больше убеждаюсь, что нам надо прекратить всякое банкротство и возню с антикризисными управляющими", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В подавляющем большинстве случаев, по его мнению, эти процедуры не приводят к оздоровлению, восстановлению производства.

"В основном эти предприятия (находящиеся в процедуре банкротства. - Прим.) разграбят, растащат, и они перестают существовать", - отметил он.

В этой связи Лукашенко потребовал усилить роль местных властей, активнее привлекать их к решению проблем предприятий.

"Почему вы не стали антикризисными управляющими и не спасаете предприятие? Там же люди работают!" - обратился он к работникам исполкомов.

Лукашенко также пообещал обсудить идею ФПБ о создании спецфонда по выплате зарплаты предприятиям-банкротам.

"Мы проведем совещание и выработаем сбалансированную позицию. Главное - все предложения должны быть реально просчитаны на перспективу, отвечать интересам и предприятий, и работников", - отметил он.

Александр Лукашенко обратил внимание руководителей на местах, чтобы они на своем уровне помогали выводить предприятия из кризисных ситуаций и оказывали поддержку работникам таких производств.

"Займитесь этими вопросами, чтобы пока мы будем формировать нормотворческую базу, вы вместе с профсоюзами решили эти людские вопросы и проблемы", - поручил он.
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