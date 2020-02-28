Госстандарт Беларуси предлагает установить в ЕАЭС критерии биоразлагаемой упаковки. Об этом сообщила первый заместитель председателя Госстандарта Ирина Осмола в ходе состоявшегося 27 февраля круглого стола, посвященного вопросам повышения экологической безопасности упаковки.

«Мы предложили установить критерии биоразлагаемой упаковки. Потому что все по-разному это понимают. Очень важно, чтобы под современной маркой и красивым словом не преподносили иные продукты. Однозначно хотим установить требование маркировки биоразлагаемой упаковки и указания условий и способов ее разложения, – сказала она.

В продолжение этой темы она акцентировала внимание на том, что в стране пока есть проблемы с наличием современного испытательного комплекса.

«Госстандарт проводит аналитическую работу, мы пытаемся определить, где и на какой площадке можно и нужно развивать этот комплекс. Он очень сложный. Не каждая европейская страна пошла на этот шаг. Но если у нас не появляется независимая оценка для подтверждения того, что упаковка разлагается, то это неправильно с точки зрения перспективы», - сказала Ирина Осмола.

Отметим, что разработка проекта изменений № 4 в технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) была инициирована Госстандартом в рамках реализации директивы № 7, определяющей курс на поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки с ее замещением экологически безопасной, в том числе из стекла и бумаги.

Проект изменений, учитывающий европейскую практику, разработан и проходит обсуждение в рамках рабочей группы с участием специалистов государств – членов ЕАЭС.

Проект изменений в ТР ТС 005/2011 также предусматривает введение запрета на использование на ПЭТ-упаковке ПВХ-этикеток, которые не позволяют переработать такую тару. Будет запрещено использование легких полимерных пакетов, которые практически никогда никто не сможет собрать и переработать. Это учитывает опыт Европейского союза, где достаточно жестко и динамично снижается их использование. Также предлагается введение запрета на использование потребительской упаковки из вспененного полистирола для пищевой продукции.

По словам специалистов, обсуждение проекта изменений проходит непросто, ведь очень важно сбалансировать интересы государства, изготовителей и бизнеса, потребителей и заботу о будущем.

«Найти компромиссные решения и согласовать их между странами планируем до конца этого года. Принятие этих изменений предоставит дополнительный инструмент по ограничению применения неперерабатываемой упаковки. Если мы не пойдем по этому пути, то через какое-то время рискуем стать свалочным пунктом того, что запрещено в Европе. Поэтому нам нужно поэтапно двигаться в этом направлении и убеждать коллег по ЕАЭС, что они точно так же должны развиваться», – отметила Ирина Осмола.