Александр Лукашенко насторожен ростом цен на некоторые продукты питания. Об этом он заявил сегодня на съезде Федерации профсоюзов Беларуси.

"Что имеем сейчас? Общие показатели вроде бы неплохие. Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция, - констатировал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом".

Он подчеркнул, что профсоюзы не должны оставаться в стороне.

"Вы первые в этом ряду. Защитите людей. Вы в состоянии это сделать. Возьмите и в связке с Комитетом государственного контроля решите эту проблему, - подчеркнул Лукашенко. - У нас сегодня все бросились в торговлю. Почему? Там хорошо живется. И вы знаете, как там торгуют. Ничего, не обеднеют, если подержат цены на 20 социально значимых продуктов питания".

"Скоро подведем итог всей этой волтузне по ценам. Возможно, нам придется вернуться к этим 20 наименованиям основных видов продукции (перечню социально значимых товаров, цены на которые контролировались. - Прим.)", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что инфляция в Беларуси составляет всего 5%, но это не значит, что цены не беспокоят тех же пенсионеров или работников с невысокими зарплатами.