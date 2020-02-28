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ЭКОНОМИКА РБ
МОЗЫРСКИЙ НПЗ С МАРТА ВОЗОБНОВИТ ПРОИЗВОДСТВО БИТУМА
14:43 28.02.2020
В ОАО «Мозырский НПЗ» с начала марта после зимнего перерыва запускается установка по производству битума.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на протяжении последних лет выпуск битума является рекордным по объемам. В прошлом году отгрузка потребителям этого нефтепродукта составила более 518 тысяч тонн и велась с конца марта вплоть до начала 2020 года.
Процесс отгрузки проходил круглосуточно в железнодорожные и автомобильные цистерны, что планируется сохранить и в этом сезоне.
Нефтяные битумы, производимые на Мозырском НПЗ, отличаются традиционно высоким качеством, поэтому пользуются стабильным спросом на внутреннем рынке Беларуси и за пределами страны. С каждым годом география поставок расширяется.
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