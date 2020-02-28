|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СФОРМИРОВАНА ЗА СЧЕТ ГОССЕКТОРА
14:36 28.02.2020
Значительная часть доходов консолидированного бюджета Витебской области (60,6% в общем объеме поступлений) сформирована за счет государственного сектора экономики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, на 1 февраля 2020 года на учете в налоговых органах Витебской области состоит 2749 государственных организаций, от которых поступило 123,8 млн рублей.
Основную долю составляют поступления по следующим налогам: по налогу на добавленную стоимость – 37%, по акцизам – 27,9%, по подоходному налогу с физических лиц – 25,2%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 28.02.2020
Курсы в банках
на 28.02.2020
Конвертация в банках
на 28.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте