Значительная часть доходов консолидированного бюджета Витебской области (60,6% в общем объеме поступлений) сформирована за счет государственного сектора экономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, на 1 февраля 2020 года на учете в налоговых органах Витебской области состоит 2749 государственных организаций, от которых поступило 123,8 млн рублей.

Основную долю составляют поступления по следующим налогам: по налогу на добавленную стоимость – 37%, по акцизам – 27,9%, по подоходному налогу с физических лиц – 25,2%.