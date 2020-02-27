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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ "ВЫЖИГАТЬ КАЛЕНЫМ ЖЕЛЕЗОМ" ФАКТЫ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
13:34 28.02.2020

Александр Лукашенко потребовал "выжигать каленым железом" факты несвоевременной выплаты зарплаты. Требование прозвучало сегодня на съезде Федерации профсоюзов Беларуси.

"То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что, как его информировали профсоюзы, наибольшую обеспокоенность вызывают факты несвоевременной выплаты.

"Вот это надо выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. Ответственность руководителей предприятий должна быть однозначная. Зарплату, кровь из носу, платить надо", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, задержки зарплаты характерны для ряда сельскохозяйственных организаций Витебской области. Причем в некоторых случаях в январе люди не получили расчет за октябрь.

"Более того, люди не только зарплаты своей не видят, но и лишаются части пенсии. Потому что наниматели не платят за них взносы в Фонд социальной защиты. Это, конечно, недопустимо!" - сказал Лукашенко.

В этой связи он заметил, что, наверное, КГК, правительство, прокуратура ждут очередных жестких поручений.

"Не хотелось бы приходить к этой жесткости. В противном случае мы задержим зарплату всем перечисленным структурам и выплатим за этот счет зарплату тем людям, кому не выплачена", - предупредил Лукашенко.

"Я неоднократно повторял, что своевременная выплата заработной платы является одним из важнейших показателей эффективности работы руководства. Труд должен быть оплачен. Причем вовремя!", - добавил он.
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