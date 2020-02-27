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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ СВОЕЙ ТЕХНИКИ В УЗБЕКИСТАН НА 1,5 МЛН ДОЛЛАРОВ
13:15 28.02.2020
ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» представило образцы своей техники на Белорусско-узбекском аграрном форуме, которой прошел 25-26 февраля в Ташкенте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на форуме была представлена автотехника, среди которой были уже хорошо зарекомендовавшие себя на узбекском рынке самосвалы МАЗ-551605, МАЗ-650108 и МАЗ-651608, предназначенные для перевозки различных сыпучих грузов.
Минский автомобильный завод также представил видео-презентацию зерновоза с прицепом МАЗ-650108-8230-238, предназначенный для перевозки сельскохозяйственной продукции. Эти зерновозы уже давно и успешно работают на территории Узбекистана.
Следует отметить и интерес узбекской стороны к пассажирской технике МАЗ. Так, для Министра транспорта Узбекистана провели презентацию новых перронных автобусов МАЗ 271 и городских газовых автобусов МАЗ 203965, опыт эксплуатации которых уже собрал массу положительных отзывов, как от пассажиров, так и от автотранспортных предприятий.
В целом, в рамках форума были заключены контракты на поставку автотехники МАЗ на сумму 1,5 млн долларов.
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