ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» представило образцы своей техники на Белорусско-узбекском аграрном форуме, которой прошел 25-26 февраля в Ташкенте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на форуме была представлена автотехника, среди которой были уже хорошо зарекомендовавшие себя на узбекском рынке самосвалы МАЗ-551605, МАЗ-650108 и МАЗ-651608, предназначенные для перевозки различных сыпучих грузов.

Минский автомобильный завод также представил видео-презентацию зерновоза с прицепом МАЗ-650108-8230-238, предназначенный для перевозки сельскохозяйственной продукции. Эти зерновозы уже давно и успешно работают на территории Узбекистана.

Следует отметить и интерес узбекской стороны к пассажирской технике МАЗ. Так, для Министра транспорта Узбекистана провели презентацию новых перронных автобусов МАЗ 271 и городских газовых автобусов МАЗ 203965, опыт эксплуатации которых уже собрал массу положительных отзывов, как от пассажиров, так и от автотранспортных предприятий.

В целом, в рамках форума были заключены контракты на поставку автотехники МАЗ на сумму 1,5 млн долларов.